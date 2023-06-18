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Війська РФ у Луганській області шукають дезертирів із числа мобілізованих, - Генштаб

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Неділя 18 червня 2023 07:10
Війська РФ у Луганській області шукають дезертирів із числа мобілізованих, - Генштаб Фото: війська РФ у Луганській області шукають дезертирів з числа мобілізованих (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ворог на тимчасово окупованих територіях Луганської області оголосив у розшук дезертирів з мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири біжать з фронту. У лісових посадках, поряд із населеним пунктом Новорозсош, зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів з числа мобілізованих. До розшуку залучено підрозділи Росштадії", - йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

В армії РФ зростає кількість випадків дезертирства

У російській армії почастішали випадки нестатутної поведінки. Так, раніше стало відомо, що в Маріуполі та Новоазовську Донецької області дезертували 25 російських окупантів через припинення відпусток.

Також у тимчасово окупованій Арапівці Луганської області дезертували близько 90 російських військовослужбовців, вони самовільно залишили бойові позиції.

Крім того, 28 травня у тимчасово окупованому Соледарі Донецької області втекли семеро мобілізованих, які раніше були ув'язненими.

А 25 травня повідомлялося про аналогічний інцидент біля Сватового – тоді близько 20 мобілізованих зникли, захопивши КамАЗ.

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