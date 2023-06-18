ua ru
Нд, 18 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі заборонили ресторанам та розважальним закладам працювати вночі

Новость на русском →
Одеса, Неділя 18 червня 2023 13:06
В Одесі заборонили ресторанам та розважальним закладам працювати вночі Фото: в Одесі заборонии ресторанам та клубам працювати вночі (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Ресторанам та нічним клубам в Одесі заборонили працювати у нічний період. Також ввели інші обмеження для розважальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Одеси.

Влада зазначає, що ресторанам, кафе, нічним клубам та іншим розважальним закладам заборонено працювати у період з 22:00 до 9:00.

Також в Одесі заборонено вночі:

  • використовувати світлові та подібні до світлових засобів, що погіршують маскувальння території;
  • використовувати звукові обладнання, апаратури, акустичні системи та інші музичні засоби;
  • обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;
  • перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Нагадаємо, що в Одесі та області заборонили купитися у морі, річках та лимані через суттєве погіршення стану води. Також у регіоні заборонили риболовлю та продаж риби на стихійних ринках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса ресторани Комендантська година
NEWS
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
Світло, бензин та вода: що буде з цінами у липні
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом