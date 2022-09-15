Больше не друзья? Как война в Украине отразилась на отношениях Казахстана с РФ

Нейтральный союзник

С началом российского вторжения в Украину власти Казахстана обозначили подчеркнуто нейтральную позицию. Как заявил замминистра обороны Султан Камалетдинов, официальный Нур-Султан не поддерживает ни одну из сторон.

"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - отметил он.

Тем не менее Казахстан против самой войны и выступает за мирное урегулирование. Президент Касым-Жомарт Токаев в начале марта обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я сказал, что очень важно договориться по ситуации в Украине путем переговоров", - написал он в своем Twitter.

При этом население не осталось безучастным в вопросе вторжения России в Украину. По стране прокатились акции солидарности с украинцами, самые массовые прошли в Алматы.

Несмотря на нейтральность на словах, власти Казахстана пытались пресечь возможные попытки новой дестабилизации из-за войны в Украине. Известный случай, когда в городе Актау полиция оштрафовала любителя "русского мира" за то, что тот наклеил на свою машину букву "Z" в поддержку российского вторжения.

Также с первых дней полномасштабной войны Казахстан оказывал гуманитарную помощь Украине. Помимо официальных поставок от властей к сбору подключались и местные волонтеры. На сегодня сложно сказать, сколько именно гуманитарки было доставлено из этой страны, один из последних известных случаев - партия на 13,6 тонн для жителей Черниговской области.

Токаев за территориальную целостность Украины

Показательный момент наступил в июне на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который в частности запомнился тем, что из-за международной изоляции России туда были приглашены представители "Талибана". Выступая на одной сцене с Путиным, Токаев заявил, что Казахстан не признает так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

По его словам, если руководствоваться сугубо принципами Устава ООН о праве на самоопределение, в мире наступит хаос.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - подчеркнул Токаев.

На вопрос модератора панели, оказывает ли Запад давление на его страну, он уклонился от ответа. Позже, уточняя свою позицию, он отметил, что в данном вопросе должен преобладать принцип территориальной целостности Украины. В апреле президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил его за такую позицию.

Впрочем, сбавляя градус накала, Токаев в интервью российскому государственному телевидению заявил, что Казахстан остается ключевым союзником России и не отказывается от своих обязательств.

Раскол в общей с Россией исторической памяти

Еще до событий в июне в преддверии 9 мая Казахстан отказался проводить парад на День победы. В Министерстве обороны назвали и официальную причину - экономия денег и необходимость решения других насущных задач.

Это решение вызвало бурную реакцию в России. В частности, пропагандист Тигран Кеосаян разразился обвинениями в адрес Казахстана и посоветовал "внимательно посмотреть на Украину". По его словам, власти проявили неблагодарность по отношению к России после того, как в январе 2022 года та направила свои войска в составе контингента ОДКБ для подавления массовых волнений.

Комментируя этот выпад, Токаев в интервью российским СМИ отверг идею того, что его страна оказалась в долгу перед Москвой.

"В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что, вот, Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности", - добавил президент.

Также в качестве ответной реакции в мае МИД Казахстана запустил процедуру по присвоению Кеосаяну статуса персоны нон-грата.

Отметим, казахи давно привыкли к подобной риторике. Дело в том, что русские составляют примерно 20% населения, проживая преимущественно на севере страны. Такое положение приводит к тому, что время от времени российские националисты заявляют о том, что север Казахстана - это русская земля. Масла в огонь добавил и президент России Владимир Путин, заявив, что до распада Советского Союза у Казахстана якобы не было своей государственности.

После вторжения в Украину и последовавших санкций многие россияне ринулись в соседнюю страну, где можно было оформить банковские карты международных платежных систем. Тогда участились сообщения о якобы притеснении русскоязычных, которых отказывались обслуживать на русском языке.

Тем не менее все более отчетливо прослеживается политика Казахстана и в данном вопросе. В августе стало известно о том, что школьникам в первых классах больше не будут преподавать русский язык.

В санкциях не помощник

Под шквалом западных санкций против России казахстанская сторона однозначно заявила, что не будет помогать союзнику обходить ограничения. И отдельно заверила в этом Украину. В апреле министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его коллега из Казахстана дал соответствующие гарантии.

"Он (глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди, - ред.) заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций", - отметил Кулеба.

После того, как "Сбербанк", "Альфа-банк" и ВТБ попали под санкции США, в Казахстане арестовали несколько десятков миллионов долларов на корреспондентских счетах их дочерних структур. В результате крупнейший российский государственный банк ("Сбербанк") был вынужден уйти из страны.

Летом также стало известно, что из-за готовящегося эмбарго в отношении нефти из России казахстанская нефть получит новое название. Ранее она поставлялась вместе с российской под обозначением REBCO (Urals), и чтобы не попасть под эмбарго, Казахстан ввел новый сорт сырой нефти KEBCO.

Более того, Нур-Султан решил диверсифицировать пути экспорта после того, как в России на месяц остановили Каспийский трубопровод, по которому шло около 80% всей казахстанской нефти в порт Новороссийска, где ее грузили на танкеры. Серьезный перебой привел к тому, что начиная с сентября эта нефть частично идет на экспорт в обход России через Азербайджан. Кроме того, демонстративно подчеркивается готовность помочь Европе в преодолении энергетического кризиса в связи с будущим дефицитом российских энергоресурсов.

Вектор на Турцию и Китай

Из-за западных ограничений традиционный для Казахстана торговый маршрут в Европу через РФ практически остановился. Это привело к тому, что власти пытаются диверсифицировать торговлю. В течение многих лет между Россией и Китаем существовало негласное разделение: Москва обеспечивала безопасность в Центральноазиатском регионе, а Китай развивал его экономику. Теперь же ситуация меняется.

Еще в апреле министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ провел встречу с Токаевым, на которой стороны договорились укреплять военное сотрудничество. А накануне в ходе первой зарубежной поездки с начала пандемии COVID-19 лидер КНР Си Цзиньпин заявил в Нур-Султане о поддержке во всех региональных и международных вопросах.

"Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны", - заявил Си Цзиньпин.

Кроме того, Казахстан стремится к более тесным отношениям с Турцией. В начале мая Токаев в ходе визита в Анкару подписал соглашение о совместном производстве боевых беспилотников в Казахстане. Предполагается, что на базе предприятия Kazakhstan Engineering запустят сборку и техническое обслуживание дронов ANKA.

Призрак ОДКБ

В одной из августовских статей американское издание The Wall Street Journal писало, что с вторжением России в Украину казахстанской стороне представился шанс поддержать войну, отплатив за январскую миссию ОДКБ. Но вместо этого Нур-Султан остался в стороне.

WSJ полагает, что его отдаление от Москвы стало неожиданным вызовом для президента России Владимира Путина, который на протяжении десятилетий пытается сохранить влияние в Центральной Азии. И именно Казахстан рассматривается в качестве главного союзника в регионе. Одним из механизмов давления должна была стать Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и так называемый долг перед Москвой.

В то же время есть серьезные сомнения насчет возможностей данного формата. По сведениям украинской разведки, еще весной страны-участницы ОДКБ, кроме Беларуси, отказались поддержать войну России против Украины, хотя Москва на этом настаивала. В результате публично было объявлено, что Казахстан не получал запрос о направлении на украинскую территорию своих национальных войск.

О том, что Казахстан охладел к сотрудничеству в рамках ОДКБ, говорит и недавно обострившийся конфликт между Арменией и Азербайджаном. Будучи участником союза, Ереван обратился за военной помощью в связи с тем, что азербайджанская армия атакует объекты на суверенной территории Армении. По итогам экстренного заседания, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос отправки миротворческого контингента пока не стоит.

В российских СМИ появилась информация о том, что именно Казахстан якобы блокировал инициативу направить военный контингент ОДКБ в Армению, но она до сих пор не подтвердилась. А накануне некоторые российские Telegram-каналы распространили новость о том, что с 1 января 2023 года казахи якобы приостановят участие в ОДКБ. Но и она не нашла подтверждения.

"Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - говорится в сегодняшнем сообщении казахстанского МИД.

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В то время как мир пытается справиться с войной в Украине, Россия продолжает агрессивную экспансионистскую политику по отношению к соседям. Похоже, Казахстан это вовремя заметил и пытается дистанцироваться от токсичной Москвы. А также дал понять, что готов выйти из ее тени и стать влиятельным субъектом на международной арене.