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Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД дали однозначный ответ

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Казахстан, Четверг 15 сентября 2022 17:35
Выход Казахстана из ОДКБ: в МИД дали однозначный ответ Фото: Казахстан из ОДКБ не выходит (twitter com mfa_kz)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о приостановлении членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на stopfake.kz.

Так, в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что с 1 января 2023 года Казахстан планирует приостановить свое членство в ОДКБ.

"Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности", - говорится в сообщении МИД, которое в четверг приводит портал.

Отмечается, что Казахстан стоит у истоков создания организации, является активным ее участником.

"Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны", - поясняет ведомство.

В состав ОДКБ в настоящее время входят шесть государств - Армения, Белорусь, Казахстан, Киргизтан, Россия и Таджикистан.

Как сообщалось, власти Казахстана озабочены возможной агрессией со стороны РФ после вторжения в Украину.

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