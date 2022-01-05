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Президент Казахстана из-за протестов обратился за помощью к ОДКБ. В ее составе и Россия

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Среда 05 января 2022 20:42
Президент Казахстана из-за протестов обратился за помощью к ОДКБ. В ее составе и Россия Фото: Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении массовых протестов. Токаев назвал протесты актом агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Токаева в эфире "Хабар 24".

Токаев заявил, что в настоящее время в Казахстане продолжается антитеррористическая операция. Он назвал протестующих международными террористами, а сами акции протеста – актом агрессии.

"Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с подразделением ВДВ. Идет упорный бой. Поэтому я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются международными, они прошли подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим ... я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы", - заявив президент Казахстана.

Он подчеркнул, что обращение к главам государств ОДКБ является уместным и своевременным. Токаев планирует договориться о прибытии силовиков из Беларуси и России в Казахстан.

Отметим, в состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В рамках ОДКБ страны-участницы договора могут отправлять свои войска в Казахстан.

Напомним, сегодня Токаев ввел чрезвычайное положение по всему Казахстану.

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