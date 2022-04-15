Казахстан не будет проводить парад на 9 мая: стала известна причина

В этом году Казахстан не будет проводить парад в честь Дня Победы. Официальная причина - экономия денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.kz .

Как заявили в Министерстве обороны Казахстана, парад на 9 мая не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

"В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - сообщили в министерстве.

Отметим, в прошлом году парада в Казахстане не было из-за ситуации с COVID.