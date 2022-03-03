"Мы не поддерживаем ни одну из сторон": в Минобороны Казахстана заявили о нейтральной позиции в войне России против Украины
В Казахстане заявили о нейтралитете страны в войне Украины, на которую в ночь на 24 февраля напала Россия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев считает, что к согласию нужно прийти путем переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на издание "Tengrinews.kz".
"Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - отметил заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев 2 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я говорил с президентом Владимиром Путиным о развитии торгово-экономических отношений. Я сказал, что очень важно договориться по ситуации в Украине путем переговоров", - написал он в своем Twitter.
Напомним, что в Казахстане прокомментировали информацию в сети и некоторых СМИ о якобы отправке в Украину военных, чтобы вступить в войну, начатой Россией. Ведомство выступило с опровержением таких слухов.
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