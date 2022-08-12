Казахстан будет поставлять свою нефть через Азербайджан в обход России

Казахстан с сентября этого года будет продавать часть своей нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана в обход России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод.

По словам источника издания, окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан начнутся через месяц.

Он отметил, что еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.

Общий объем будет равняться чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, или 8% потоков КТК.

Однако новый маршрут означает, что Казахстану придется полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау, который имеет ограниченные запасные мощности.