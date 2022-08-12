Казахстан будет поставлять свою нефть через Азербайджан в обход России
Казахстан с сентября этого года будет продавать часть своей нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана в обход России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Казахстанская государственная нефтяная компания «Казмунайгаз» ведет предварительные переговоры с торговым подразделением азербайджанской государственной компании SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год через азербайджанский трубопровод.
По словам источника издания, окончательный контракт должен быть подписан в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан начнутся через месяц.
Он отметил, что еще 3,5 млн тонн казахстанской нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в грузинский черноморский порт Супса.
Общий объем будет равняться чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, или 8% потоков КТК.
Однако новый маршрут означает, что Казахстану придется полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти через Каспийское море в Баку из порта Актау, который имеет ограниченные запасные мощности.
Напомним, ранее российский суд приказал Каспийскому трубопроводному консорциуму приостановить деятельность на 30 дней.
Позже стало известно, что Казахстан диверсифицирует маршруты экспорта и будет поставлять нефть в обход России.
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