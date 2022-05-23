Санкции против российских банков: в Казахстане заблокировали счета на 21,6 млн долларов

В Казахстане заблокировали 21,6 млн долларов на корреспондентских счетах дочерних структур трех российских банков. Решение принято в связи с международными санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Сообщается, что заблокированы средства на корреспондентских счетах дочерних подразделений "Сбербанка", "Альфа-банка" и ВТБ в Казахстане.

"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге (21,6 млн долларов, - ред.)", - отметила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

По ее словам, для разблокировки счетов нужно получить лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец "Альфа-банка" в Казахстане уже направил соответствующее обращение.

Отметим, до этого казахстанские "дочки" "Сбербанка", "Альфа-банка" и ВТБ попали под санкции США из-за войны России против Украины.