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Казахстан переименует свою нефть из-за санкций против России

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Нур-Султан, Суббота 04 июня 2022 16:30
Казахстан переименует свою нефть из-за санкций против России Фото: Казахстан ввел свой сорт нефти (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Казахстан переименует свою экспортную смесь сырой нефти, что ее не путали с российской, в отношении которой наложено эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что казахстанская нефть будет называться KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), чтобы отделить ее от нефти российского происхождения, избежать санкционных рисков и проблем с финансированием.

Казахстан экспортирует около 20% нефти через российские порты. До переименования его нефть попадала под сорт REBCO (Urals). Решение о введении нового сорта KEBCO вступит в силу с понедельника.

"Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, в ее названии четко указана страна происхождения в документах. В противном случае у нас будут проблемы с открытием аккредитивов", - отметил один из трейдеров, который занимается транзитом казахстанской нефти через российские порты.

Отметим, на этой неделе Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть. В последнее время нефть сорта Urals стало сложнее продавать в Европу из-за западных санкций и самостоятельных ограничений со стороны европейских компаний.

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Казахстан Нефть Санкции против России
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