Фото: Казахастан отказался от изучения русского языка в первом классе (t.me)

В правительстве Казахстана пообещали, что школьники не будут изучать русский язык в первом классе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zakon.kz.

Министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что отныне первоклассники будут изучать только казахский язык. "Со второго класса начнется изучение русского языка как отдельной дисциплины, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", — рассказал он. Такое решение объясняют сложностью изучения сразу нескольких языков.