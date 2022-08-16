Казахастан отказался от изучения русского языка в первом классе
Фото: Казахастан отказался от изучения русского языка в первом классе (t.me)
В правительстве Казахстана пообещали, что школьники не будут изучать русский язык в первом классе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zakon.kz.
Министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что отныне первоклассники будут изучать только казахский язык.
"Со второго класса начнется изучение русского языка как отдельной дисциплины, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык", — рассказал он.
Такое решение объясняют сложностью изучения сразу нескольких языков.
Напомним, что в Латвии хотят ограничить использование русского языка.
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