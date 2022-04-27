ru ua
Ср, 27 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Государства ОДКБ отказались участвовать в войне против Украины, - разведка

Новина українською →
Украина, Среда 27 апреля 2022 14:29
Государства ОДКБ отказались участвовать в войне против Украины, - разведка Фото: государства-члены ОДКБ не поддерживают РФ в войне против Украины (mlitarist)
Автор: Евгений Прокопенко

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не проявляют желание участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

Несмотря на настояния РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Зато члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.

"15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ, вопросы участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался", - говорится в сообщении Главного управления разведки.

Сейчас все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость "ДНР"/"ЛНР".

Вместе с тем, Правительственная делегация и премьер-министр Кирилл Петков отправились в Киев. Обсуждать военную помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
DAILY
Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке
Наталия Гурковскаяредактор ленты новостей Дневник оккупации. История журналистки РБК-Украина о выживании в захваченном поселке