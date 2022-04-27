Государства ОДКБ отказались участвовать в войне против Украины, - разведка

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не проявляют желание участвовать в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МОУ.

Несмотря на настояния РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций за пределами своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Зато члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления о нападении Украины на их территорию.

"15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ, вопросы участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался", - говорится в сообщении Главного управления разведки.

Сейчас все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость "ДНР"/"ЛНР".