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Казахстан отправил в Украину первую партию гуманитарной помощи

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Нур-Султан, Понедельник 14 марта 2022 05:52
Казахстан отправил в Украину первую партию гуманитарной помощи Фото: Казахстан отправил первый самолет с гуманитарной помощью Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Казахстан 14 марта отправил первый самолет с гуманитарной помощью Украине. Она включает в себя лекарственные препараты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORDA.

По данным информационного портала, сегодня их аэропорта Алматы в Украину вылетел первый самолет с гуманитарной помощью. Второй борт планируется отправить завтра, 15 марта.

Всего Казахстан направит в Украину 28,2 тонны гуманитарной помощи. Она включает в себя 17 наименований лекарственных средств, в том числе антибиотики, противовоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.

Напомним, Казахстан заявил о нейтралитете в войне России против Украины. Кроме того, казахстанские власти отклонили просьбу Москвы о направлении своих войск в зону конфликта и отказались признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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