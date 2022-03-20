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В Казахстане наказали водителя за наклеенную на стекле букву Z

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Актау, Воскресенье 20 марта 2022 03:41
В Казахстане наказали водителя за наклеенную на стекле букву Z Фото: в Казахстане наказали водителя на букву Z, которую он наклеил на стекло своей машины (t.me/orda_kz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В казахстанском городе Актау (областной центр Мангистауской области) полиция наказала водителя Jeep Cherokee, наклеившего на стекло своей машины букву Z. Мужчину оштрафовали по двум статьям административного кодекса страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ЛАДА.

На опубликованном издании видео можно увидеть, как по улице Актау едет внедорожник Jeep Cherokee красного цвета с наклеенными на задних боковых стеклах буквами Z. Водитель машины, снявший эти кадры, возмутился: "Это что за Z в Актау… !"

Полиция остановила красный внедорожник и составила на его водителя протокол по двум статьям административного кодекса Республики Казахстан:

  • 590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств);
  • 601 КоАП РК (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги).

Общая сумма, выписанного мужчине, штрафа составила 24 504 тенге (чуть более 1,4 тысячи гривен).

Напомним, в Украине на технике российских оккупантов нанесены латинские буквы Z, V и X. О том, как их расшифровали украины, и что они означают на самом деле - в материале РБК-Украина.

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