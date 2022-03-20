В Казахстане наказали водителя за наклеенную на стекле букву Z

В казахстанском городе Актау (областной центр Мангистауской области) полиция наказала водителя Jeep Cherokee, наклеившего на стекло своей машины букву Z. Мужчину оштрафовали по двум статьям административного кодекса страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ЛАДА .

Полиция остановила красный внедорожник и составила на его водителя протокол по двум статьям административного кодекса Республики Казахстан:

На опубликованном издании видео можно увидеть, как по улице Актау едет внедорожник Jeep Cherokee красного цвета с наклеенными на задних боковых стеклах буквами Z. Водитель машины, снявший эти кадры, возмутился: "Это что за Z в Актау… !"

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