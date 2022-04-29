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Казахстан заверил, что не будет помогать России обходить санкции, - Кулеба

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Киев, Пятница 29 апреля 2022 16:38
Казахстан заверил, что не будет помогать России обходить санкции, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Глава МИД Казахстана заверил, что его страна не будет помогать России обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

По его словам, в ходе беседы были подтверждены дружественные отношения между Украиной и Казахстаном. Также обсуждалось сотрудничество в рамках международных организаций.

"Он (Тлеуберди - ред.) заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что завод по производству мотоциклов "Урал" перенесли из российского Ирбита в казахстанский Петропавловск. Компания приняла такое решение из-за санкций против России.

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