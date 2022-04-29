Казахстан заверил, что не будет помогать России обходить санкции, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди. Глава МИД Казахстана заверил, что его страна не будет помогать России обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы .

"Он (Тлеуберди - ред.) заверил, что Казахстан не предоставляет и не будет предоставлять механизмы обхода санкций", - добавил Кулеба.

По его словам, в ходе беседы были подтверждены дружественные отношения между Украиной и Казахстаном. Также обсуждалось сотрудничество в рамках международных организаций.

Напомним, ранее стало известно, что завод по производству мотоциклов "Урал" перенесли из российского Ирбита в казахстанский Петропавловск. Компания приняла такое решение из-за санкций против России.

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