У Бердянську ліквідували колаборанта, а ЗСУ збили СУ-25: новини за вихідні
Військові Збройних сил України збили російський літак СУ-25, а в Бердянську ліквідували організатора катівні.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Новини за 4 травня:
- Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область;
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Прикордонники показали, як нищать росіян та позицій піхоти під Бахмутом та Куп'янськом;
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У Бєлгороді стався вибух під час ударів по Харкову;
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Міністр оборони Італії звинуватив Макрона у "нагнітанні напруги" щодо війни в Україні.
Новини за 5 травня:
- Україна планує новий контрнаступ;
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ЗСУ знищили багато техніки росіян біля Вугледара;
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Прикордонники знищили шість укриттів РФ на Куп'янському напрямку;
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У ЗСУ розповіли про тактику окупантів на Бахмутському напрямку;
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Українські воїни показали один зі штурмів на фронті та захоплення росіян у полон.
У Бердянську ліквідували колаборанта
Українська розвідка підтвердила, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували зрадника - організатора катівні.
В неділю, 5 травня, у Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Євгену Ананьєвському.
Детальніше про колаборанта та його злочини можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
ЗСУ збили російський СУ-25
В суботу, 4 травня, президент України Володимир Зелеський розповів, що ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 у небі над Донецькою областю.
В Повітряних силах прокоментували збиття ворожого СУ-25.
Росія оголосила Зеленського в розшук
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосила у розшук українського президента Володимира Зеленського.
Крім Зеленського в розшук також оголосили колишнього президента Петра Порошенка та командувача сухопутних військ Олександра Павлюка.
В Офісі президента прокоментували дії Росії та дали пораду.
Залізничникам продовжили бронювання
Залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.
"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - йдеться у постанові уряду.
Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру
Президент Швейцарії Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на саміт щодо української формули миру, який пройде в червні цього року у швейцарському Бюргенштоці.
ЗСУ отримають від Rheinmetall прототипи далекобійних артилерійських снарядів
Під час заходу в Індустріальному клубі Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що концерн планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і далекобійні прототипи.
НАТО визначило "червоні лінії" для вступу у війну України з РФ
НАТО вкрай конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві "червоні лінії", за якими можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.
Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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