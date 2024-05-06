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В Бердянске ликвидировали коллаборанта, а ВСУ сбили СУ-25: новости за выходные

Украина, Понедельник 06 мая 2024 06:30
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В Бердянске ликвидировали коллаборанта, а ВСУ сбили СУ-25: новости за выходные Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины сбили российский самолет СУ-25, а в Бердянске ликвидировали организатора пыточной.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Новости за 4 мая:

Новости за 5 мая:

В Бердянске ликвидировали коллаборанта

Украинская разведка подтвердила, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области был ликвидирован предатель - организатор пыточной.

В воскресенье, 5 мая, в Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль Ford Kuga, принадлежавший Евгению Ананьевскому.

Детальнее о коллаборанте и его преступлениях можно узнать в материале РБК-Украина.

ВСУ сбили российский СУ-25

В субботу, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью.

В Воздушных силах прокомментировали ущерб враждебному СУ-25.

Россия объявила Зеленского в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского.

Кроме Зеленского, в розыск также объявили бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками Александра Павлюка.

В Офисе президента прокомментировали действия России и дали совет.

Железнодорожникам продолжили бронирование

Железнодорожникам продлили срок бронирования еще на один месяц.

"Установить, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта (...) не закончившихся на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", - говорится в постановлении правительства.

Швейцария пригласила Папу Римского на украинский саммит мира

Президент Швейцарии Виола Амгерд пригласила Папу Римского Франциска на саммит по поводу украинской формулы мира, который пройдет в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке.

ВСУ получат от Rheinmetall прототипы дальнобойных артиллерийских снарядов

В ходе мероприятия в Индустриальном клубе Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что концерн планирует предоставить Украине сотни тысяч боеприпасов, среди которых будут и дальнобойные прототипы.

НАТО определило "красные линии" для вступления в войну Украины с РФ

НАТО крайне конфиденциально и неофициально определило, по крайней мере, две "красные линии", по которым возможно прямое вмешательство Альянса в войну в Украине.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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