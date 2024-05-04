Прикордонники показали, як нищать росіян та позицій піхоти під Бахмутом та Куп'янськом

Українські прикордонники нищать російських окупантів одразу на двох "гарячих" ділянках фронту. Мова про Бахмутський та Куп'янський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

Крім цього, у прикордонників цієї ж бригади ще два ліквідованих та два поранених на Куп’янському напрямку.

"Мінус два окупанта та позиції піхоти: нічна робота ударних БПЛА прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

За минулу добу в Україні було зафіксовано 119 бойових зіткнень. Крім того, в останні 24 години авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська, а також незначно просунулися на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

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