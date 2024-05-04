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Прикордонники показали, як нищать росіян та позицій піхоти під Бахмутом та Куп'янськом

Україна, Субота 04 травня 2024 13:50
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Прикордонники показали, як нищать росіян та позицій піхоти під Бахмутом та Куп'янськом Фото: прикордонники показали, як знищують росіян на Бахмутському та Куп'янському напрямках (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники нищать російських окупантів одразу на двох "гарячих" ділянках фронту. Мова про Бахмутський та Куп'янський напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Мінус два окупанта та позиції піхоти: нічна робота ударних БПЛА прикордонників бригади "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, у прикордонників цієї ж бригади ще два ліквідованих та два поранених на Куп’янському напрямку.

Ситуація на фронті

За минулу добу в Україні було зафіксовано 119 бойових зіткнень. Крім того, в останні 24 години авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління противника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на південний схід від Куп’янська, а також незначно просунулися на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

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