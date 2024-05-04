Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації
Бронювання від мобілізації продовжили для деяких категорій військовозобов'язаних. Йдеться про залізничників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Відповідну постанову №492 ухвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вона була опублікована 3 травня 2024 року.
Залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.
"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - йдеться у постанові.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії діє загальна мобілізація. Також Верховна рада ухвалила новий закон про мобілізацію, де уточнили правила бронювання та відстрочки від призову.
Крім того, в Україні змінюють правила бронювання чиновників. Детальніше про це - за посиланням.
Сьогодні, 4 травня, деякі нововведення щодо мобілізації набирають чинності. До чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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