Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації

Бронювання від мобілізації продовжили для деяких категорій військовозобов'язаних. Йдеться про залізничників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", - йдеться у постанові.

Залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.

Відповідну постанову №492 ухвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вона була опублікована 3 травня 2024 року.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії діє загальна мобілізація. Також Верховна рада ухвалила новий закон про мобілізацію, де уточнили правила бронювання та відстрочки від призову.

Крім того, в Україні змінюють правила бронювання чиновників. Детальніше про це - за посиланням.

Сьогодні, 4 травня, деякі нововведення щодо мобілізації набирають чинності. До чого готуватися всім військовозобов'язаним у травні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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