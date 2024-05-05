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Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру

Швейцарія, Неділя 05 травня 2024 20:54
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Швейцарія запросила Папу Римського на український саміт миру Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Швейцарії Віола Амгерд запросила Папу Римського Франциска на саміт щодо української формули миру, який пройде в червні цього року у швейцарському Бюргенштоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарське агентство Blick.

У суботу, 4 травня, Амгерд зустрічалася з понтифіком і говорила з ним, серед іншого, про війну Росії проти України та інші "проблемні місця" у світі.

"Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - сказала швейцарський президент в інтерв'ю Blick, коментуючи зустріч з Папою Римським.

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, на початку травня президент України Володимир Зеленський офіційно анонсував проведення саміту миру у Швейцарії. Саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці. На нього запросили представників усіх континентів, однак не Росію.

Так, представників Росії не буде на установчому саміті у Швейцарії, однак її участь не виключена в майбутньому, якщо Москва погодиться на мирний план, розроблений в рамках мирного саміту.

Як розповідав Зеленський, на установчому саміті миру лідери держав світу планують обговорити три питання.

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Папа римський Швейцарія Війна Росії проти України
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