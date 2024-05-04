Міністр оборони Італії звинуватив Макрона у "нагнітанні напруги" щодо війни в Україні

Італія не буде відправляти війська в Україні та не братиме участі у війні. Подібні заяви президента Франції Еммануеля Макрона нагнітають напругу.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

"На відміну від інших, ми маємо в нашій системі чітку заборону на пряме військове втручання, окрім того, що передбачено законами та Конституцією. Ми можемо передбачити лише збройне втручання за міжнародним мандатом, наприклад, на виконання резолюції ООН", - сказав міністр, коментуючи ідею про відправку військ в Україну.

За його словами, перекидання західних військ спровокувало б розширення конфлікту, що не принесе користі українцям.

Глава Міноборони Італії вважає, що заяви Макрона про можливу відправку військ лише нагнітають ситуацію.

" Я не засуджую президента такої дружньої країни як Франція, але я не розумію мети та користі цих заяв, які об'єктивно нагнітають напругу", - заявив Крозетто.

Варто додати, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто до цього робив декілька неоднозначних заяв щодо війни РФ проти України. Зокрема, він заявляв, що нібито прийшов час знайти "політичне вирішення", натякаючи на переговори.