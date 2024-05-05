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Українські воїни показали один зі штурмів на фронті та захоплення росіян у полон (відео)

Україна, Неділя 05 травня 2024 15:12
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Українські воїни показали один зі штурмів на фронті та захоплення росіян у полон (відео) Фото: у ЗСУ показали, як штурмують позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники показали один зі штурмів на фронті. Воїнам вдалося взяти у полон росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців 23 окремого стрілецького батальйону ЗСУ.

Захисники показали, як штурмували позиції, на яких перебували російські солдати. На відео помітно, що мала штурмова група просувається "посадкою", а потім доходить до окопів, де відбувається бій.

Українським захисникам вдалося взяти у полон російських загарбників.

Крім того, під час проведення операції за штурмовиками "стежив" український дрон.

Яка ситуація на фронті

Варто зазначити, що останніми тижнями ситуація на фронті знову загострилася. Окупанти зосереджують зусилля, щоб просунутися у напрямку міста Часів Яр. Як повідомляє місцева влада, бої вже дійшли до кордонів міста.

Також важка ситуація на Авдіївському напрямку. Крім того, українські військові повідомляють, що Росія має плани щодо захоплення Харкова і Сум. Проте невідомо, наскільки ці плани серйозні та чи вистачить ворогу сил наступати на два великих міста.

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розповів, що тактика боїв змінилася через застосування великої кількості дронів на фронті.

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