ua en ru
Нд, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники знищили шість укриттів РФ на Куп'янському напрямку (відео)

Харків, Неділя 05 травня 2024 08:45
UA EN RU
Прикордонники знищили шість укриттів РФ на Куп'янському напрямку (відео) Фото: укриття окупантів знищено ДПСУ на Куп'янському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники ефективно нищать окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, нещодавно вони "відмінусували" шість укриттів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Нічна ліквідація: 6 ворожих укриттів скидами з ударних БпЛА знищили прикордонники бригади "Помста" на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Ще в січні 2024 року РБК-Україна писало, що ЗСУ, ймовірно, можуть готувати нову потужну відповідь окупантів на Куп'янському напрямку, де армія РФ не залишає спроб наступу.

При цьому вже наприкінці січня російське угруповання активізувалося на цьому напрямку. За даними на початок лютого повідомлялося, що РФ тримає на Куп'янському напрямку близько 40 тисяч військових.

При цьому в середині квітня окупанти знову зменшили свою активність на цій ділянці. Останнім часом російські пропагандисти поширюють інформацію про можливий наступ РФ на Харків. При цьому в Інституті вивчення війни вважають, що таким чином окупанти намагаються розтягнути ЗСУ на ширшу лінію фронту на сході України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Куп'янськ Війна в Україні
NEWS
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
Штрафи для ухилянтів: які суми зараз і на скільки їх підвищать
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках