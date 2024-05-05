Прикордонники знищили шість укриттів РФ на Куп'янському напрямку (відео)

Українські прикордонники ефективно нищать окупантів на Куп'янському напрямку. Зокрема, нещодавно вони "відмінусували" шість укриттів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Нічна ліквідація: 6 ворожих укриттів скидами з ударних БпЛА знищили прикордонники бригади "Помста" на Куп’янському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Ще в січні 2024 року РБК-Україна писало, що ЗСУ, ймовірно, можуть готувати нову потужну відповідь окупантів на Куп'янському напрямку, де армія РФ не залишає спроб наступу.

При цьому вже наприкінці січня російське угруповання активізувалося на цьому напрямку. За даними на початок лютого повідомлялося, що РФ тримає на Куп'янському напрямку близько 40 тисяч військових.

При цьому в середині квітня окупанти знову зменшили свою активність на цій ділянці. Останнім часом російські пропагандисти поширюють інформацію про можливий наступ РФ на Харків. При цьому в Інституті вивчення війни вважають, що таким чином окупанти намагаються розтягнути ЗСУ на ширшу лінію фронту на сході України.