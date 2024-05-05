ГУР підтвердило, що у Бердянську ліквідували організатора катівні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

"Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими Євгена Ананьєвського ліквідовано", - йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

ГУР зазначає, що Ананьєвський - колаборант, один з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77. Там він обіймав окупаційну посаду.

За даними розвідки, 5 травня близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga. Він належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.

Вибух у Бердянську

Сьогодні, 5 травня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. У мережі повідомляли, що у Бердянську підірвали автомобіль колаборанта, внаслідок чого зрадник помер.

Додамо, що Бердянськ був окупований росіянами на початку повномасштабного вторгнення РФ. Загарбники перетворюють місто на свою військову базу, оскільки там знаходиться порт. Крім того, Москва хоче сполучити Бердянськ залізницею з іншими окупованими містами.

Бердянськ і Мелітополь є двома найбільшими містами у Запорізькій області, які захопили росіяни. Проте там все частіше лунають вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.