Україна планує новий контрнаступ: Салліван назвав ключову умову
Після отримання військової допомоги США на суму 61 млрд доларів, Україна спробує розпочати новий контрнаступ у 2025 році, щоб утримати Росію від отримання додаткових переваг цього року.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Він зазначив, що все ще очікує "російського прогресу в найближчий період" на полі бою попри схвалений у квітні новий пакет фінансування США, оскільки "ви не можете відразу перемкнути вимикач".
Виступаючи на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні в суботу, 4 травня, Салліван зазначив, що з новою допомогою Вашингтона, Київ матиме можливість "утримувати лінію" впродовж 2024 року і "гарантувати, що Україна зможе протистояти російській атаці".
Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна планує "рухатися вперед і повернути собі територію, яку росіяни відібрали у неї".
Видання зазначає, що такі коментарі є найчіткішою артикуляцією Білого дому щодо того, як він бачить розвиток конфлікту в разі переобрання Джо Байдена президентом у листопаді цього року.
Також зазначається, що будь-який новий наступ України у 2025 році, залежатиме від збільшення фінансування та схвалення Конгресом і Білим домом нових пакетів фінансової допомоги.
Контрнаступ ЗСУ
Українські посадовці не виключають, що Сили оборони у 2025 році зможуть переломити ситуацію на фронті.
В лютому президент Володимир Зеленський заявив про підготовку ЗСУ нового контрнаступу. Однак наразі захисники перебувають в обороні.
У квітні Зеленський заявив про існування плану нового контрнаступу, але він залежить від більшої кількості зброї, зокрема від США.
Американський генерал Бен Годжес зазначив, що на сьогоднішній день Україна не готова до масштабного контрнаступу. Однак він зазначив, що Київ може використати ефект несподіванки для супротивника.
За прогнозами ISW, до кінця року Сили оборони стабілізують фронт і почнуть обмежений контрнаступ.
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