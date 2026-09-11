Окупанти під Добропіллям стратили полонених нацгвардійців
Російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Донеччині. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом воєнного злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Деталі злочину
Трагедія сталася 2 вересня 2026 року в лісосмузі поблизу Добропілля.
Двоє військовослужбовців Національної гвардії України виконували бойове завдання на вогневій позиції, де їх і захопили в полон російські окупанти.
У подальшому представники збройних сил РФ стратили беззбройних українських бійців, розстрілявши їх з автоматичної зброї.
Реакція правоохоронців
За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей).
Наразі слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях проводять невідкладні дії, аби встановити всі обставини розстрілу та конкретних військовослужбовців РФ, причетних до злочину.
У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Страти полонених українських бійців
Нагадаємо, що це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених російськими окупантами, а систематична злочинна практика агресора.
Раніше, у липні 2026 року, на Донеччині росіяни стратили українського військовополоненого після допиту. За даними правоохоронців, злочинний наказ про розстріл беззбройного захисника пролунав одразу після допиту.
Окрім позасудових розстрілів на полі бою, загарбники катують та вбивають українців у місцях несвободи.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, наразі офіційно підтверджено загибель у російському полоні щонайменше 375 українців.
Омбудсмен зауважив, що слідчі зафіксували майже 700 різних форм тортур, які РФ системно застосовує до полонених.