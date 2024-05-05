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ЗСУ отримають від Rheinmetall прототипи далекобійних артилерійських снарядів

Німеччина, Неділя 05 травня 2024 19:21
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ЗСУ отримають від Rheinmetall прототипи далекобійних артилерійських снарядів Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна отримає від німецького оборонного концерну Rheinmetall прототипи артилерійських снарядів, здатних уражати цілі на відстані 100 кілометрів.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Під час заходу в Індустріальному клубі Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall розповів, що концерн планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і далекобійні прототипи.

"Артилерія змінює правила (на полі бою - ред.)", - зазначив Паппергер.

Як пише мілітарний портал Defense Express, ймовірно, йдеться про прототип далекобійного артилерійського снаряда 155-го калібру під назвою Vulcano. Ще минулого року було відомо, що Німеччина передає ЗСУ лазерні підсвітлювачі для версії Vulcano, яка здатна летіти на 70 кілометрів.

Нагадаємо, на початку квітня німецький концерн Rheinmetall анонсував передачу Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Німецький уряд замовив ці бронемашини у березні цього року. Очікується, що передача цих машин Україні відбудеться в 2024 році.

А наприкінці березня Євросоюз виділив Rheinmetall фінансову допомогу у розмірі понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів, яких дуже потребує Україна.

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