ЗСУ отримають від Rheinmetall прототипи далекобійних артилерійських снарядів

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Handelsblatt .

Під час заходу в Індустріальному клубі Дюссельдорфа-Босс гендиректор Rheinmetall розповів, що концерн планує надати Україні сотні тисяч боєприпасів, серед яких будуть і далекобійні прототипи.

"Артилерія змінює правила (на полі бою - ред.)", - зазначив Паппергер.

Як пише мілітарний портал Defense Express, ймовірно, йдеться про прототип далекобійного артилерійського снаряда 155-го калібру під назвою Vulcano. Ще минулого року було відомо, що Німеччина передає ЗСУ лазерні підсвітлювачі для версії Vulcano, яка здатна летіти на 70 кілометрів.