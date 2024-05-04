Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосила у розшук українського президента Володимира Зеленського. В Офісі президента, реагуючи на це, порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство " РИА Новости " та коментар прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

На Банковій на такий випад російських силовиків вже відреагували. Речник українського президента в коментарі РБК-Україна порадив російському МВС "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".

Так, російське агентство "РИА Новости" опублікувало скріншот з бази даних російського МВС про оголошення в розшук Зеленського. Згідно з даними з бази російського МВС, підставою для оголошення в розшук стала нібито порушена стосовно Зеленського кримінальна справа в Росії.

Образа за ордер на Путіна?

Нагадаємо, минулого року Міжнародний кримінальний суд ООН видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна за насильну депортацію українських дітей в Росію. У відповідь на це російські силовики оголосили у розшук суддю МКС, який і підписував ордер на арешт Путіна.

Крім того, минулого року росіяни оголосили у розшук тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та тоді ще командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

А наприкінці березня 2024 року Росія оголосила у розшук голову СБУ Василя Малюка. Росіяни закидали йому "тероризм" за операції, які СБУ проводить на території Росії.

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