Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
Міністерство внутрішніх справ Росії оголосила у розшук українського президента Володимира Зеленського. В Офісі президента, реагуючи на це, порадили росіянам пошукати "здоровий глузд".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство "РИА Новости" та коментар прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.
Так, російське агентство "РИА Новости" опублікувало скріншот з бази даних російського МВС про оголошення в розшук Зеленського. Згідно з даними з бази російського МВС, підставою для оголошення в розшук стала нібито порушена стосовно Зеленського кримінальна справа в Росії.
На Банковій на такий випад російських силовиків вже відреагували. Речник українського президента в коментарі РБК-Україна порадив російському МВС "спочатку пошукати совість та здоровий глузд".
Образа за ордер на Путіна?
Нагадаємо, минулого року Міжнародний кримінальний суд ООН видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна за насильну депортацію українських дітей в Росію. У відповідь на це російські силовики оголосили у розшук суддю МКС, який і підписував ордер на арешт Путіна.
Крім того, минулого року росіяни оголосили у розшук тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного та тоді ще командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
А наприкінці березня 2024 року Росія оголосила у розшук голову СБУ Василя Малюка. Росіяни закидали йому "тероризм" за операції, які СБУ проводить на території Росії.
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