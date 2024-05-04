ЗСУ знищили ще 1200 окупантів: які втрати Росії на фронті

Втрати Росії на фронті перевищили вже 473 тисячі солдатів. Лише за останню добу українські захисники знищили 1260 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати Росії станом на 4 травня 2024 року складають:

Що ще відомо про втрати Росії

Варто зазначити, що Москва приховує втрати свої окупаційних військ на війні проти України. Міноборони РФ замовчує кількість вбитих на війні росіян, а також кількість знищеної техніки.

Західні партнери оцінюють втрати Росії у меншій кількості, ніж зазначає Україна. Наприклад, Франція заявляла, що РФ втратила 500 тисяч солдатів (150 вбитими). У Парижі назвали це "військовим провалом".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що втрати Росії складають 350 тисяч, але він не уточнив кількості вбитих військових РФ.

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