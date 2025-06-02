Атака по полігону Сухопутних сил та удари по аеродромах РФ: новини за вихідні

Атака на підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

В неділю, 1 червня, російські війська завдали удару за місцем розташування навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Підтверджено загибель щонайменше 12 українських військових, ще понад 60 отримали поранення.

У відповідь на трагедію у командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію для з’ясування причин інциденту та проведення службового розслідування.

РБК-Україна писало, що стало відомо про місце розташування полігону, який опинився під обстрілом.

Зауважимо, що після російського удару по 239-му полігоні командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку.

Спецоперація "Павутина"

Зауважимо, що у неділю також Служба безпеки України завдала масованого удару дронами по військових аеродромах на території Росії. Масштабна спецоперація під кодовою назвою "Павутина" готувалась протягом півтора року - її метою було знищення стратегічної авіації ворога в глибокому тилу.

У результаті атаки було пошкоджено або знищено 41 літак російських повітряно-космічних сил. Ударів зазнали зокрема чотири ключові аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Цікаво, що, як стало відомо зі слів президента України Володимира Зеленського, операція проводилась майже впритул до структур ФСБ у самій Росії. Водночас джерела в СБУ повідомили РБК-Україна, що всі учасники спецоперації вже повернулися на територію України.

У спецслужбі також попередили, що якщо російська влада публічно повідомлятиме про нібито затриманих диверсантів, це слугуватиме лише черговим інформаційним спектаклем для внутрішньої аудиторії.

Тим часом Міністерство оборони Росії вже відреагувало - там заявили про "затримання учасників теракту". Подробиці реакції російської сторони можна знайти у матеріалі РБК-Україна.

Відзначимо, що в СБУ вже підрахували, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.

Більше деталей про операцію "Павутина", яка стала однією з найгучніших за час повномасштабної війни, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, у Стамбулі має відбутись друга зустріч української та російської делегацій. Варто відзначити, що Росія так і не передала Україні свій "меморандум".

Натомість протягом тижня росіяни пропонували надати документ безпосередньо на зустрічі у Стамбулі.

За даними Reuters, Україна має представити дорожню карту для врегулювання війни.

Серед пропозицій - припинення вогню щонайменше на 30 днів, обмін полоненими "всіх на всіх", повернення українських дітей та пряма зустріч Зеленського і диктатора Володимира Путіна.

Зеленський вчора, 1 червня, також розкрив, що Україна пропонуватиме росіянам.

Українцям почали звітувати про "чистки" в ТЦК

Як стало відомо, від травня 2025 року Командування Сухопутних військ розпочало публічно звітувати українцям про роботу ТЦК та СП.

Зокрема тепер стане відомою інформація про кількість підтверджених та непідтверджених інцидентів, а також "чистки" в ТЦК.

В Дніпропетровщині стартує друга хвиля евакуації

Через загрозу обстрілів у Дніпропетровській області розпочалася друга хвиля обов’язкової евакуації дітей із прифронтових сіл. Вивозити будуть родини відразу з трьох громад.

Цього разу з Синельниківщини. РБК-Україна писало, які громади цього разу підпадають під примусову евакуацію.

Трампу хочуть показувати розвідзвіти в форматі відео

Глава Нацрозвідки США Тулсі Габбард вивчає способи модернізувати щоденні розвідувальні брифінги для американського президента Дональда Трампа, щоб вони відповідали його уподобанням у споживанні інформації.

Однією з обговорюваних ідей є можливе створення відеоверсії розвідзвітів (PDB), що матиме вигляд і відчуватиметься як трансляція Fox News.

Ізраїль продовжить наступ у Газі

Міністр оборони Ізраїль Кац доручив Армії оборони Ізраїлю "продовжувати наступ у Газі" та досягати всіх цілей, "незалежно від будь-яких переговорів".

Тим часом начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір доручив військовим розширити наземний наступ проти ХАМАС на додаткові райони в секторі Газа.