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Більше півтора року підготовки: як СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина"

Україна, Неділя 01 червня 2025 16:01
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Більше півтора року підготовки: як СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина" Фото: СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

СБУ успішно здійснила масштабну спецоперацію "Павутина", після більше ніж півтора року ретельної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Як повідомляють джерела РБК-Україна контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби.

Як повідомили наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.

СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

На фото видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, за словами джерел, якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ масовано атакували російські аеродроми. Операція зі знищення бомбардувальної авіації в тилу ворога отримала назву "Павутина".

Зауважимо, що в результаті спецоперації "Павутина" було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Серед них:

  • А-50,
  • Ту-95,
  • Ту-22 М3.

Загалом, за попередніми даними, ворожій авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

В цілому СБУ сьогодні атакувала відразу по 4 військових аеродроми РФ. Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

У мережі також зазначали, що дрони, які атакували аеродром "Оленья" в Мурманській області, були випущені з вантажівки на АЗС.

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