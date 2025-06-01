Більше півтора року підготовки: як СБУ реалізувала спецоперацію "Павутина"
СБУ успішно здійснила масштабну спецоперацію "Павутина", після більше ніж півтора року ретельної підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.
Як повідомляють джерела РБК-Україна контролював хід операції особисто український президент, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум голова Служби безпеки України Василь Малюк та колектив служби.
Як повідомили наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору.
СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.
В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
На фото видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, за словами джерел, якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
Спецоперація "Павутина"
Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ масовано атакували російські аеродроми. Операція зі знищення бомбардувальної авіації в тилу ворога отримала назву "Павутина".
Зауважимо, що в результаті спецоперації "Павутина" було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Серед них:
- А-50,
- Ту-95,
- Ту-22 М3.
Загалом, за попередніми даними, ворожій авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.
В цілому СБУ сьогодні атакувала відразу по 4 військових аеродроми РФ. Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
У мережі також зазначали, що дрони, які атакували аеродром "Оленья" в Мурманській області, були випущені з вантажівки на АЗС.
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