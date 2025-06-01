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Трампу хочуть показувати розвідзвіти в стилі Fox News, - NBC

Неділя 01 червня 2025 20:27
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Трампу хочуть показувати розвідзвіти в стилі Fox News, - NBC Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Нацрозвідки США Тулсі Габбард вивчає способи модернізувати щоденні розвідувальні брифінги для Дональда Трампа, щоб вони відповідали його уподобанням у споживанні інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

У рамках цих зусиль Габбард запросила у нинішніх і колишніх співробітників розвідки ідеї про кроки, які вона могла б зробити, щоб адаптувати брифінги до політичних інтересів і звичок президента США Дональда Трампа.

За словами чотирьох осіб, знайомих із перебігом обговорень, однією з обговорюваних ідей є можливе створення відеоверсії розвідзвітів (PDB), що матиме вигляд і відчуватиметься як трансляція Fox News.

Згідно з цією концепцією, офіс директора національної розвідки міг би найняти продюсера Fox News для виробництва відеоверсії брифінгу та одного з ведучий телеканалу для його представлення. Трамп тоді б, як "завзятий глядач Fox News", міг би потім дивитися трансляцію розвідзвітів, коли б він не захотів.

"Проблема Трампа в тому, що він не читає. Він весь час в ефірі", - сказала людина, яка має досвід дискусій стосовно PDB.

Інша людина, обізнана про перебіг обговорень, повідомила, що нова база даних PDB (найімовірніше, мається на увазі "нова версія") може містити не тільки графіку та зображення, а й карти з анімованими зображеннями бомб, що вибухають, як у відеогрі.

Крім того, Габбард обговорювала й інші зміни в розвідзвітах. Зокрема, адаптацію відповідно до інтересів Трампа, а саме: акцент на інформації про економічні та торговельні питання і менше уваги до війни в Україні.

NBC додало, зміна формату щоденних брифінгів президента США, і зміна змісту - це звичайна практика, яка супроводжувала попередників Трампа.

Також видання пише, що наразі PDB є цифровим документом, який створюють щодня для президента і ключових членів кабінету та радників. Він містить письмовий текст, а також графіку і зображення. Водночас NBC уточнює, що матеріал, який потрапляє до секретного брифінгу, і те, як він поданий, може вплинути на ухвалення рішень президентом.

Трамп скорочує розвідку США

Нагадаємо, місяць тому WP писало, що адміністрація Трампа ініціює масштабне скорочення ЦРУ, а також інших ключових розвідструктур, що входять до системи нацрозвідки.

За словами джерел видання, Білий дім поінформував Конгрес про наміри скоротити штат ЦРУ орієнтовно на 1200 співробітників протягом кількох років. Крім того, передбачається скорочення тисяч працівників в інших розвідорганах.

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