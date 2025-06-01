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СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: список

Росія, Неділя 01 червня 2025 15:17
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СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: список Фото: СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії 1 червня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Служба безпеки України під час операції "Павутина" атакувала одразу декілька аеродромів в Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела, Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Так, СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ.

Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах:

  • "Белая", "Дягілєво";
  • "Оленья" та "Іваново".

"Завдяки Малюку в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначають джерела.

Як пише керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, СБУ атакувала якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України.

"І щось там сталось, буває", - додав він.

Операція "Павутина": СБУ завдала удару по авіації РФ

1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.

Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Повідомляється про виведення з ладу понад 40 ворожих літаків.

Важливо, що дрони вперше атакували російський Сибір. Зокрема, на аеродромі "Дягілєво" пролунало близько 10 вибухів.

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