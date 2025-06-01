СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: список

Фото: СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії 1 червня (facebook com SecurSerUkraine)

Служба безпеки України під час операції "Павутина" атакувала одразу декілька аеродромів в Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела, Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Так, СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ. Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах: "Белая", "Дягілєво";

"Оленья" та "Іваново". "Завдяки Малюку в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначають джерела. Як пише керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, СБУ атакувала якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України. "І щось там сталось, буває", - додав він.