СБУ вдарила одразу по чотирьох аеродромах в Росії: список
Служба безпеки України під час операції "Павутина" атакувала одразу декілька аеродромів в Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела, Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Так, СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах РФ.
Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах:
- "Белая", "Дягілєво";
- "Оленья" та "Іваново".
"Завдяки Малюку в РФ тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація", - зазначають джерела.
Як пише керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, СБУ атакувала якраз ті аеродроми, з яких росіяни готували черговий обстріл України.
"І щось там сталось, буває", - додав він.
Операція "Павутина": СБУ завдала удару по авіації РФ
1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.
Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Повідомляється про виведення з ладу понад 40 ворожих літаків.
Важливо, що дрони вперше атакували російський Сибір. Зокрема, на аеродромі "Дягілєво" пролунало близько 10 вибухів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.