Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: де він знаходиться

Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ 1 червня. Стало відомо, де саме він розташований.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

"Попередньо, удар "Іскандером", але остаточні висновки нададуть експерти після дослідження місця події", - зазначив він.

За його словами, навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, по якому завдали удару окупанти, розташований у Дніпропетровській області.

Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

1 червня РФ вдарила по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. За даними на 12:50 відомо про 12 загиблих і більше 60 поранених.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.