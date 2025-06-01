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Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: де він знаходиться

Україна, Неділя 01 червня 2025 14:36
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Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: де він знаходиться Фото: РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ 1 червня (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ 1 червня. Стало відомо, де саме він розташований.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

За його словами, навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ, по якому завдали удару окупанти, розташований у Дніпропетровській області.

"Попередньо, удар "Іскандером", але остаточні висновки нададуть експерти після дослідження місця події", - зазначив він.

Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

1 червня РФ вдарила по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. За даними на 12:50 відомо про 12 загиблих і більше 60 поранених.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування.

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