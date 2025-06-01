Другий раунд переговорів у Стамбулі: Reuters дізналося, що Україна запропонує Росії
Завтра у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією. На ній українська сторона представить дорожню карту для досягнення міцного мирного врегулювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з копією документа, з якою ознайомилося агентство, запропонована дорожня карта матиме таку послідовність:
- повне припинення вогню щонайменше на 30 днів;
- повернення всіх полонених, утримуваних з кожної зі сторін;
- повернення українських дітей, вивезених на територію, яку контролює Росія;
- потім зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.
Згідно з цим планом, Москва і Київ, за участю США і Європи, працюватимуть над узгодженням умов, на яких сторони зможуть дійти згоди про повне припинення війни.
Reuters зазначає, що рамкові умови мирної угоди, викладені в копії документа, значною мірою збігаються з умовами, які раніше висунула українська сторона.
Серед них - відсутність обмежень на військову міць України після укладення мирної угоди, відсутність міжнародного визнання суверенітету РФ над окупованими територіями, а також репарації для України.
У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію. При цьому умови істотно розходяться з вимогами, які РФ висувала в останні кілька тижнів.
Переговори в Стамбулі
Нагадаємо, минулого місяця, 16 травня, між Україною і РФ відбулися перші за три роки прямі переговори про завершення війни.
За підсумком першої зустрічі сторони домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000" (що вже зроблено) і представити на наступній зустрічі своє бачення можливого припинення вогню.
Крім того, після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним, глава Кремля вийшов до журналістів і заявив, що РФ готова працювати з Україною над "меморандумом", який, зокрема, передбачатиме зупинку вогню.
Цього тижня Росія запропонувала провести в понеділок, 2 червня, новий раунд переговорів. Київ зі свого боку вже надав Москві свій документ про завершення війни, однак РФ свій варіант так нікому й не надала. Було лише сказано, що "меморандум" буде показано безпосередньо на зустрічі.
Учора президент Володимир Зеленський підтвердив, що ні Україна, ні Туреччина, ні США - досі не бачили російський "документ". У зв'язку з цим незрозуміло, з чим росіяни збираються їхати на переговори в Стамбулі.
Детальніше про те, що вирішать щось переговори в Стамбулі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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