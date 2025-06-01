Другий раунд переговорів у Стамбулі: Reuters дізналося, що Україна запропонує Росії

Завтра у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та Росією. На ній українська сторона представить дорожню карту для досягнення міцного мирного врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з копією документа, з якою ознайомилося агентство, запропонована дорожня карта матиме таку послідовність:

повне припинення вогню щонайменше на 30 днів;

повернення всіх полонених, утримуваних з кожної зі сторін;

повернення українських дітей, вивезених на територію, яку контролює Росія;

потім зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

Згідно з цим планом, Москва і Київ, за участю США і Європи, працюватимуть над узгодженням умов, на яких сторони зможуть дійти згоди про повне припинення війни.

Reuters зазначає, що рамкові умови мирної угоди, викладені в копії документа, значною мірою збігаються з умовами, які раніше висунула українська сторона.

Серед них - відсутність обмежень на військову міць України після укладення мирної угоди, відсутність міжнародного визнання суверенітету РФ над окупованими територіями, а також репарації для України.

У документі також зазначено, що нинішнє розташування лінії фронту стане відправною точкою для переговорів про територію. При цьому умови істотно розходяться з вимогами, які РФ висувала в останні кілька тижнів.