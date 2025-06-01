ua en ru
Нд, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

СБУ б'є по авіації в Росії, вже уражено понад 40 літаків: деталі операції "Павутина"

Росія, Неділя 01 червня 2025 13:57
UA EN RU
СБУ б'є по авіації в Росії, вже уражено понад 40 літаків: деталі операції "Павутина" Фото: СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії 1 червня (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акимова

1 червня СБУ проводить операцію по ураженню авіації окупантів в Росії. Наразі під удар вже потрапили більше 40 літаків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу РФ", - розповіли джерела.

За їх даними, дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста.

"Наразі відомо про ураження більше 40 літаків, серед них - А-50, Ту-95 та Ту-22 М3. Так, на одному відео видно як палає аеродром "Белая" і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує "бавовну", - додають джерела.

За їх інформацією, ця унікальна спецоперація отримала назву "Павутина". Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Збиття літаків РФ

На початку травня ГУР з морського дрона Magura V5 знищили російський літак Су-30 неподалік Новоросійська. Це сталося вперше в світі.

Увечері 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові сьогодні "блискуче" збили російський військовий літак з морського дрона і знищили ще один ударами по окупованому Криму.

Крім того, наприкінці квітня в Росії спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Орієнтовна вартість знищеного літака - 50 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів