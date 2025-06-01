Ізраїль продовжить наступ у Газі попри переговори з ХАМАС

Військові сили Ізраїлю заявили про продовження активного наступу в Газі, попри перемовини з ХАМАС. Розширення операції включатиме зокрема нові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що він доручив Армії оборони Ізраїлю "продовжувати наступ у Газі" та досягати всіх цілей, "незалежно від будь-яких переговорів".

Кац також зауважив, що він наказав Армії оборони Ізраїлю використовувати всі можливості для захисту військ та ліквідації ХАМАС.

Водночас начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір доручив військовим розширити наземний наступ проти ХАМАС на додаткові райони в секторі Газа.

Сьогодні, 1 червня, Замір провів оціночну нараду на півдні Гази з начальником Південного командування генерал-майором Янівом Асором, начальником ВПС Ізраїлю генерал-майором Томером Баром, керівником COGAT генерал-майором Гассаном Аліаном та іншими командирами.

Крім того, за даними видання, Заміру було доручено створити додаткові пункти розподілу допомоги палестинському цивільному населенню.