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Ізраїль продовжить наступ у Газі попри переговори з ХАМАС

Україна, Неділя 01 червня 2025 20:47
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Ізраїль продовжить наступ у Газі попри переговори з ХАМАС Фото: Ізраїль продовжить наступ у Газі (facebook.com tzahalonline)
Автор: Каріна Левицька

Військові сили Ізраїлю заявили про продовження активного наступу в Газі, попри перемовини з ХАМАС. Розширення операції включатиме зокрема нові райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що він доручив Армії оборони Ізраїлю "продовжувати наступ у Газі" та досягати всіх цілей, "незалежно від будь-яких переговорів".

Кац також зауважив, що він наказав Армії оборони Ізраїлю використовувати всі можливості для захисту військ та ліквідації ХАМАС.

Водночас начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір доручив військовим розширити наземний наступ проти ХАМАС на додаткові райони в секторі Газа.

Сьогодні, 1 червня, Замір провів оціночну нараду на півдні Гази з начальником Південного командування генерал-майором Янівом Асором, начальником ВПС Ізраїлю генерал-майором Томером Баром, керівником COGAT генерал-майором Гассаном Аліаном та іншими командирами.

Крім того, за даними видання, Заміру було доручено створити додаткові пункти розподілу допомоги палестинському цивільному населенню.

"Ми перебуваємо в розпалі потужної та безкомпромісної кампанії", – повідомив Замір військам у Газі.

Мирний план щодо Гази

Нагадаємо, що нещодавно у мережі було оприлюднено текст проекту нової мирної угоди США про припинення вогню в Газі. У документі зокрема йдеться про чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також описані умови подальших переговорів між сторонами.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф.

Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Басем Наїм повідомив, що терористичне угруповання не відхилило пропозицію, однак наполягає на тому, що реакція Ізраїлю на пропозицію була несумісною з тим, про що домовилась група.

Він додав, що позиція спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа щодо терористичної групи є "несправедливою" та демонструє "повну упередженість" до Ізраїлю.

Однак США розкритикували відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі. Ми повідомляли, як Віткофф відповів ХАМАСу.

Детальніше про кожен пункт плану - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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