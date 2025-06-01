Ізраїль продовжить наступ у Газі попри переговори з ХАМАС
Військові сили Ізраїлю заявили про продовження активного наступу в Газі, попри перемовини з ХАМАС. Розширення операції включатиме зокрема нові райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Міністр оборони Ізраїль Кац заявив, що він доручив Армії оборони Ізраїлю "продовжувати наступ у Газі" та досягати всіх цілей, "незалежно від будь-яких переговорів".
Кац також зауважив, що він наказав Армії оборони Ізраїлю використовувати всі можливості для захисту військ та ліквідації ХАМАС.
Водночас начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір доручив військовим розширити наземний наступ проти ХАМАС на додаткові райони в секторі Газа.
Сьогодні, 1 червня, Замір провів оціночну нараду на півдні Гази з начальником Південного командування генерал-майором Янівом Асором, начальником ВПС Ізраїлю генерал-майором Томером Баром, керівником COGAT генерал-майором Гассаном Аліаном та іншими командирами.
Крім того, за даними видання, Заміру було доручено створити додаткові пункти розподілу допомоги палестинському цивільному населенню.
"Ми перебуваємо в розпалі потужної та безкомпромісної кампанії", – повідомив Замір військам у Газі.
Мирний план щодо Гази
Нагадаємо, що нещодавно у мережі було оприлюднено текст проекту нової мирної угоди США про припинення вогню в Газі. У документі зокрема йдеться про чіткий графік обміну заручниками та ув'язненими між ХАМАСом та Ізраїлем, а також описані умови подальших переговорів між сторонами.
РБК-Україна також повідомляло, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф.
Водночас високопоставлений чиновник ХАМАС Басем Наїм повідомив, що терористичне угруповання не відхилило пропозицію, однак наполягає на тому, що реакція Ізраїлю на пропозицію була несумісною з тим, про що домовилась група.
Він додав, що позиція спецпредставника американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа щодо терористичної групи є "несправедливою" та демонструє "повну упередженість" до Ізраїлю.
Однак США розкритикували відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі. Ми повідомляли, як Віткофф відповів ХАМАСу.
Детальніше про кожен пункт плану - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.
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