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СБУ сьогодні уразила третину стратегічної авіації РФ: збитки на 7 мільярдів доларів

Україна, Неділя 01 червня 2025 20:12
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СБУ сьогодні уразила третину стратегічної авіації РФ: збитки на 7 мільярдів доларів Фото: СБУ сьогодні уразила третину стратегічної авіації РФ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна провела унікальну спецоперацію, вразивши майже третину стратегічної авіації ворога. Орієнтовані втрати Росії за сьогоднішній день 7 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"7 млрд. доларів. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина"", - повідомили в службі.

За даними СБУ, вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.


СБУ сьогодні уразила третину стратегічної авіації РФ: збитки на 7 мільярдів доларів
Фото: глава СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації "Павутина" (t.me/SBUkr)

Служба безпеки України запевнила, що про деталі спецоперації розповість трохи згодом.

"А поки що можемо сказати росіянам тільки одне: "А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни». (с) Ліна Костенко", - процитували в СБУ.

Спецслужба запевнила, що робить все, аби вигнати ворога з української землі.

"Будемо бити його на морі, в повітрі і на землі. А якщо треба - дістанемо і з-під землі. Слава Україні! Героям Слава!", - підсумувавли в СБУ.

Спецоперація "Павутина"

Сьогодні, 1 червня, дрони СБУ атакували російські аеродроми. Як виявилось над даною операцією Служба безпеки працювала півтора року.

Операція під назвою "Павутина" була створена, щоб знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога.

Зауважимо, що в результаті спецоперації за сьогоднішній день було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Відомо, що СБУ атакувала відразу 4 військових аеродроми РФ. Зокрема були вражені літаки на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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