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Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме росіянам завтра в Стамбулі

Київ, Неділя 01 червня 2025 22:07
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Зеленський розкрив, що Україна пропонуватиме росіянам завтра в Стамбулі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна на переговорах з РФ у Стамбулі 2 червня пропонуватиме припинення вогню. Йдеться про повне та безумовне перемир'я.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

Глава держави повідомив, що сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, керівниками розвідок і військовими.

"Ми обговорили, чого саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, - логічна та реалістична", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що РФ свій "меморандум" не передала жодній стороні - ні Україні, ні Туреччині, ні США.

"Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру", - додав він.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, Росія після першого раунду переговорів з Україною, який відбувся 16 травня у Стамбулі, заявила, що підготує так званий "меморандум". У ньому росіяни мали викласти своє бачення припинення вогню.

Цього тижня Москва заявила, що закінчила свій "меморандум", але так і не передала його Україні. Натомість росіяни запропонували провести другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня.

Україна наполягала, щоб РФ надала свої пропозиції до зустрічі у Стамбулі, проте цього не сталося.

За даними Reuters, Україна завтра представить дорожню карту для врегулювання війни. Серед пропозицій - припинення вогню щонайменше на 30 днів, обмін полоненими "всіх на всіх", повернення українських дітей та пряма зустріч Зеленського і диктатора Володимира Путіна.

Зеленський вже затвердив склад делегації на завтрашні переговори. Очолить українську команду міністр оборони Рустем Умєров. До неї також увійдуть представники Офісу президента, МЗС, Генштабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки.

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