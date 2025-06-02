Атака по полигону Сухопутных сил и удары по аэродромам РФ: новости за выходные

В эти выходные Россия ударила по месту расположения учебного подразделения ВСУ. В то же время СБУ осуществила масштабную спецоперацию "Паутина", атаковав дронами четыре российских аэродрома и поразив десятки стратегических самолетов.
Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
В воскресенье, 1 июня, российские войска нанесли удар по месту расположения учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ. Подтверждена гибель по меньшей мере 12 украинских военных, еще более 60 получили ранения.
В ответ на трагедию в командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия для выяснения причин инцидента и проведения служебного расследования.
РБК-Украина писало, что стало известно о месте расположения полигона, который оказался под обстрелом.
Заметим, что после российского удара по 239-му полигону командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий подал в отставку.
Заметим, что в воскресенье также Служба безопасности Украины нанесла массированный удар дронами по военным аэродромам на территории России. Масштабная спецоперация под кодовым названием "Паутина" готовилась в течение полутора лет - ее целью было уничтожение стратегической авиации врага в глубоком тылу.
В результате атаки был поврежден или уничтожен 41 самолет российских воздушно-космических сил. Ударам подверглись в частности четыре ключевых аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Интересно, что, как стало известно со слов президента Украины Владимира Зеленского, операция проводилась почти вплотную к структурам ФСБ в самой России. В то же время источники в СБУ сообщили РБК-Украина, что все участники спецоперации уже вернулись на территорию Украины.
В спецслужбе также предупредили, что если российские власти будут публично сообщать о якобы задержанных диверсантах, это будет служить лишь очередным информационным спектаклем для внутренней аудитории.
Между тем Министерство обороны России уже отреагировало - там заявили о "задержании участников теракта". Подробности реакции российской стороны можно найти в материале РБК-Украина.
Отметим, что в СБУ уже подсчитали, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
Больше деталей об операции "Паутина", которая стала одной из самых громких за время полномасштабной войны, читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Напомним, сегодня, 2 июня, в Стамбуле должна состояться вторая встреча украинской и российской делегаций. Стоит отметить, что Россия так и не передала Украине свой "меморандум".
Зато в течение недели россияне предлагали предоставить документ непосредственно на встрече в Стамбуле.
По данным Reuters, Украина должна представить дорожную карту для урегулирования войны.
Среди предложений - прекращение огня минимум на 30 дней, обмен пленными "всех на всех", возвращение украинских детей и прямая встреча Зеленского и диктатора Владимира Путина.
Зеленский вчера, 1 июня, также раскрыл, что Украина будет предлагать россиянам.
Как стало известно, с мая 2025 года Командование Сухопутных войск начало публично отчитываться украинцам о работе ТЦК и СП.
В частности теперь станет известной информация о количестве подтвержденных и неподтвержденных инцидентов, а также "чистки" в ТЦК.
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На этот раз из Синельниковского района. РБК-Украина писало, какие громады на этот раз подпадают под принудительную эвакуацию.
Глава Нацразведки США Тулси Габбард изучает способы модернизировать ежедневные разведывательные брифинги для американского президента Дональда Трампа, чтобы они соответствовали его предпочтениям в потреблении информации.
Одной из обсуждаемых идей является возможное создание видеоверсии разведотчетов (PDB), которая будет выглядеть и ощущаться как трансляция Fox News.
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Тем временем начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир поручил военным расширить наземное наступление против ХАМАС на дополнительные районы в секторе Газа.
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