РФ вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: 12 жертв, понад 60 поранених

РФ вдарила по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. 12 загиблих і більше 60 поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська .

"Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці", - йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

"Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - додають у Сухопутних військах.

Як зазначається станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", - додають в повідомленні.

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.