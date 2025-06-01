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Росія підтвердила удари дронів по аеродромах і вигадала "відбиття" трьох атак

Росія, Неділя 01 червня 2025 19:11
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Росія підтвердила удари дронів по аеродромах і вигадала "відбиття" трьох атак Фото: Росія підтвердила удари дронів по аеродромах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія підтвердила, що її аеродроми зазнали ударів FPV-дронами. Проте росіяни нафантазували собі "успішне відбиття атак" на трьох з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Міноборони РФ зауважило, що сьогодні FPV-дрони атакували аеродроми у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях.

"На військових аеродромах в Іванівській, Рязанській та Амурській областях всі терористичні атаки були відбиті", - заявили в відомстві.

Водночас росіяни зазначили, що у Мурманській та Іркутській областях в результаті запуску FPV-дронів з території, що знаходиться в безпосередній близькості від аеродромів, сталося загоряння декількох одиниць авіаційної техніки.

"Загоряння ліквідовано. Жертв серед військовослужбовців і цивільного персоналу немає. Деякі учасники терактів затримані", - додали в Міноборони РФ.

Варто відзначити, що джерела в СБУ повідомили РБК-Україна, що люди, які приймали участь у цій спецоперації, уже давно знаходяться в Україні.

До того ж, співрозмовник попередив, що навіть якщо режим російського диктатора Володимира Путіна показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

Спецоперація "Павутина"

Нагадаємо, що сьогодні, 1 червня, дрони СБУ масовано атакували російські аеродроми. Операція над якою Служба безпеки працювала півтора року, отримала назву "Павутина". Та була створена, щоб знищити бомбардувальну авіацію в тилу ворога.

Зауважимо, що в результаті спецоперації "Павутина" було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Загалом, за попередніми даними, ворожій авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Спочатку повідомлялось, що СБУ атакувала відразу 4 військових аеродроми РФ. Літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Детальніше про все, що наразі відомо про унікальну за масштабами та виконанням спецоперацію "Павутина", можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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