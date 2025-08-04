Атака на "шахедний" аеродром в Росії та справа про відкати на дронах: новини за вихідні

Дрони СБУ вдарили по "шахедному" аеродрому

Дрони СБУ вночі 2 серпня атакували військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Росії. З цього аеродрому окупанти випускають "Шахеди" по Україні.

Як зазначається, першою ціллю далекобійних дронів цієї ночі став військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Було уражено місця зберігання й запуску "Шахедів", які атакують Україну.

Після прильотів дронів СБУ в районі аеродрому виникла пожежа.

Корупція на закупівлях дронів та засобів РЕБ

Нагадаємо, що сьогодні НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Як уточнили в прокуратурі, на хабарі було викрито чинного народного депутата України. РБК-Україна з посиланням на власні джерела повідомляло, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова.

Зауважимо, що нардепа Кузнєцова вже зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" і навіть хочуть виключити з партії.

Пізніше джерела РБК-Україна назвали ім'я ще одного фігуранта справи. Ним виявився колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської районної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Детальніше про дану справу можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Вже в неділю український президент Володимир Зеленський звільнив Гайдая та ще одного фігуранта справи.

Протест проти ТЦК та СП у Вінниці

В п'ятницю, 1 серпня, у Вінниці працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.

Згодом до цього стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору.

Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі почались й сутички з правоохоронцями.

Вранці у Національній поліції вже прокоментували нічну акцію протесту жителів Вінниці та пояснили, чому відбулись сутички.

Зауважимо, що РБК-Україна публікувало відео на яких видно, що відбувалось у Вінниці під час протесту містян. Відомо, що п'ятеро осіб було затримано.

Зауважимо, що 3 серпня в Миколаївській області група людей з битами напала на військових ТЦК.

Чоловіки палицями побили одного з військових ТЦК, і тому з метою самозахисту довелося стріляти з травмата по ногах. Один з нападників отримав травму.

У МАГАТЕ повідомили про вибухи на Запорізькій АЕС

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи та дим, що підіймався на території довкола Запорізької атомної електростанції.

Зазначається, що вибухи та дим, імовірно, виникли через атаку на один із допоміжних об’єктів станції.

ГУР отримало дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії

Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А".

У розпорядженні ГУР опинилися зокрема:

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля;

схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках;

інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

В Україні анонсували пенсійну реформу

Під час засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів міністр Соцполітики Денис Улютін заявив про бажання змінити підходи до пенсійного забезпечення.

За його словами, міністерство залучатиме народних депутатів на ранніх етапах розробки деяких нових реформ.

Він також повідомив про бажання що найближчим оновити соціальні стандарти, зокрема запровадили базову соціальну допомогу та провести реформу прожиткового мінімуму.

Повітряні сили отримали нового командувача

Нагадаємо, що наприкінці серпня 2024 року президент Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил.

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил головком ЗСУ Олександр Сирський призначив Анатолія Кривоножка. На цій посаді він перебував до 3 серпня 2025 року.

А вже в неділю Кривоножка призначили на посаду командувача. Примітно, що це відбулося в День Повітряних сил ЗСУ. Більше про історію свята - читайте у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також розповідало, хто такий Анатолій Кривоножко.

Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії

Зеленський зауважив, що Україна буде синхронізувати всі ці пакети з країнами-партнерами так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій.

За його словами, Україна підготувала три санкційні пакети і перший вже застосований. Він стосується капітанів російського "тіньового" флоту.