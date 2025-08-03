Напад на військових ТЦК на Миколаївщині: поліція розповіла нові деталі

Сьогодні в селі Бузьке в Миколаївській області групу військових ТЦК та представника поліції, які проводили заходи оповіщення, атакувала невідома група. Нападники, озброєні битами та металевими трубами, побили військовослужбовця і пошкодили службове авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Як повідомили правоохоронці, сьогодні у селі Бузьке Миколаївської області під час заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Національної поліції України, невідомі особи здійснили напад на військових.

Станом на 14:00 вже було відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобільний транспорт та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення.

"З метою самозахисту даний військовослужбовець здійснив постріл із пристрою для відстрілу набоїв несмертельної дії (травматичного пістолета), зареєстрованого відповідно до чинного законодавства", - додали в поліції.

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військовослужбовців ТЦК та СП, та зі сторони цивільних. На місці працюють працівники правоохоронних органів.

Правоохоронці нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним - карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень - закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі.

Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України, а саме "Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України".