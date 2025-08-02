Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії
Нардепа Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії. Причиною стала справа про корупцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "Слуга народу" в Telegram.
"У зв’язку з кримінальним провадженням стосовно народного депутата Олексія Кузнєцова, політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення відсторонити його від керівництва обласною організацією партії", - йдеться у заяві.
Також там додали, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії.
"Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді. Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили", - заявили в "Слузі народу".
Крім того, в СН наголосили, що підтримують роботу НАБУ і САП у боротьбі з корупцією.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.
"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - розповіли у САП.
Також там уточнили, що на хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, і військовослужбовців Нацгвардії.
Згодом стало відомо, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова. Крім того, пізніше у САП уточнили, що мова йде і про колишнього главу Луганської ОВА. За даними джерел РБК-Україна, мається на увазі Сергій Гайдай.