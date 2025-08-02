ua en ru
Сб, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії

Субота 02 серпня 2025 19:37
UA EN RU
Кузнєцова зняли з луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії Фото: Олексій Кузнєцов (facebook.com/Olexiy.Kuznetsov)
Автор: Едуард Ткач

Нардепа Олексія Кузнєцова зняли з керівництва луганського осередку "Слуги народу" і хочуть виключити з партії. Причиною стала справа про корупцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичної партії "Слуга народу" в Telegram.

"У зв’язку з кримінальним провадженням стосовно народного депутата Олексія Кузнєцова, політична партія "Слуга народу" ухвалила рішення відсторонити його від керівництва обласною організацією партії", - йдеться у заяві.

Також там додали, що дисциплінарна комісія вже розглядає питання про виключення Кузнєцова з партії.

"Очікуємо на чесний та об’єктивний розгляд справи у суді. Для партії принциповим є те, що відповідальність за корупційні дії мають нести всі, незалежно від посади, статусу чи політичної сили", - заявили в "Слузі народу".

Крім того, в СН наголосили, що підтримують роботу НАБУ і САП у боротьбі з корупцією.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.

"Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами - до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди", - розповіли у САП.

Також там уточнили, що на хабарі було викрито чинного народного депутата України, очільників районної та міської військових цивільних адміністрацій, і військовослужбовців Нацгвардії.

Згодом стало відомо, що мова йде про нардепа Олексія Кузнєцова. Крім того, пізніше у САП уточнили, що мова йде і про колишнього главу Луганської ОВА. За даними джерел РБК-Україна, мається на увазі Сергій Гайдай.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корупція Слуга народа
Новини
Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському