День Повітряних Сил України: щирі привітання для захисників нашого неба
3 серпня - День Повітряних Сил Збройних Сил України. І сьогодні варто привітати тих, хто стоїть на захисті нашої країни та знищує ворога з неба.
РБК-Україна розповідає, чому це свято випало саме на 3 серпня і як вітати військових.
Історія свята
День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначають щороку в першу неділю серпня. Це свято було встановлене указом Президента у 2007 році, щоб вшанувати всіх військовослужбовців, які захищають українське небо.
Цього року це свято припадає саме на сьогодні, 3 серпня.
Повітряні Сили відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності держави, зокрема в сучасних умовах повномасштабної війни з Росією. Наші захисники неба стали ще більшою опорою для української армії та мирного населення.
Саме завдяки їм щодня перехоплюються ракети, знищуються дрони та зменшуються масштаби ворожих ударів. У цей день важливо згадати подвиги наших льотчиків, зенітників, техніків і всіх, хто забезпечує роботу авіаційних та протиповітряних підрозділів.
До складу Повітряних Сил належать зенітні ракетні та радіотехнічні війська, а ще такі роди авіації:
- бомбардувальна
- винищувальна
- штурмова
- розвідувальна.
З Днем Повітряних Сил України (фото: Getty Images)
Привітання з Днем Повітряних Сил
- "З Днем Повітряних Сил! Дякуємо кожному, хто пильнує українське небо й не дозволяє ворогу підійти ані на крок. Ви - наша гордість, наша безпека і наші незламні крила"
- "Вітаю з професійним святом! Ваші щоденні подвиги варті найвищої шани. Нехай сили ніколи не залишають вас, а небо буде мирним"
- "Зі святом захисників неба! Нехай ваша точність буде блискучою, техніка - надійною, а ворог - завжди на прицілі. Бережи вас Господь!"
- "Ваша робота - це більше, ніж професія. Це місія. Дякуємо вам за витримку, професіоналізм і за те, що небо над нашими головами - під вашим наглядом. Зі святом!
- "Сердечно вітаємо воїнів Повітряних Сил! Ви - перші, хто зустрічає ворога в небі. Ви ті, кому довіряємо життя. Ви - сила, що захищає Україну з висоти"
- "З Днем Повітряних Сил! Хай ваші крила не втомлюються, а серце завжди б’ється в ритмі перемоги. Нехай кожен виліт завершується поверненням додому"
- "Вдячність вам - безмежна! Мужні, сильні, незламні - ви гідні оплесків щодня. Зі святом, герої неба!"
- "Хай ваша служба буде легкою, небо ясним, а перемоги - близькими. Вітаємо з Днем Повітряних Сил і зичимо лише щасливих злетів і мирних горизонтів!".
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