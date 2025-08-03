ГУР отримало секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

Фахівці ГУР здобули закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії - атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". У розпорядженні ГУР опинилися:

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Також розвідники отримали виписки з книги корабельних розкладів, яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Фото: ГУР отримало дані про новітній човен РФ (t.me/DIUkraine)

Що ще відомо про "Князя Пожарського"

Як пояснили в ГУР, підводні човни проєкту 955А "Борєй-А" - один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Ці субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Підводний човен стратегічного призначення "Князь Пожарський" увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів північного флоту ВМФ Росії лише 24 липня 2025 року.

Постійне місце базування субмарини - Гаджієво, Мурманська область.

Приймав "Князя Пожарського" на бойове чергування особисто російський диктатор Володимир Путін.

"Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії", - додають в ГУР.