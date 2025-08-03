Хто такий Анатолій Кривоножко: від очільника "Центру" до Героя і командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. До цього він керував Повітряним командуванням "Центр", яке відповідає за захист неба над Києвом.

РБК-Україна розповідає, що відомо про нового командувача Повітряних сил, який отримав звання Героя України.

До призначення командувачем Повітряних сил

Анатолій Кривоножко народився 23 липня 1965 року. У 2006–2008 роках очолював 114-ту бригаду тактичної авіації, що дислокується в Івано-Франківську. Після цього обійняв посаду заступника командувача Повітряних сил ЗСУ.

Кривоножко брав безпосередню участь у відбитті російської агресії: від антитерористичної операції та ООС - до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У 2015 році Кривоножко очолив повітряне командування "Центр", яке відповідає за протиповітряну оборону стратегічно важливих регіонів. Серед ключових об’єктів - Київ, Чорнобильська АЕС, важливі транспортні вузли та військова інфраструктура в північних, північно-східних і центральних областях України.

На цій посаді він перебував до призначення командувачем Повітряних сил.

"Золота зірка" та звання Героя

У вересні 2023 року президент Зеленський вручив Кривоножку звання Героя України та "Золоту зірку". Нагородження відбулося під час урочистостей до Дня незалежності України.

Фото: Зеленський призначив Кривоножка командувачем ПС (t.me/kpszsu)

Як зазначали в Офісі президента, звання Героя України Кривоножко отримав за вміле командування, завдяки якому в межах зони відповідальності "Центру" було знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

"Складність була в тому, що війна почалась на всіх позиціях одночасно, ще й величезною кількістю ударів з різних видів озброєння. Зенітні ракетні війська та авіація постійно маневрували, завдяки чому і вижила система ППО. Для розуміння: за добу було по 5-6 авіаційних ударів, між ударами 2-3 години перерв, активізація атак о 3-4 години ночі, - і так цілодобово", - пригадував Кривоножко у 2023 році.

Командування Повітряними силами

Наприкінці серпня 2024 року президент Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил. Звільненню передувала катастрофа винищувача F-16, в якій загинув досвідчений льотчик Олексій Месь.

Тимчасово виконувати обов'язки командувача Повітряних сил головком ЗСУ Олександр Сирський призначив Кривоножка. На цій посаді він перебував до 3 серпня 2025 року.

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних сил України", - повідомив сьогодні президент у своєму Telegram-каналі.