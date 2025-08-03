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Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії

Неділя 03 серпня 2025 17:15
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Зеленський запровадив санкції проти капітанів "тіньового флоту" Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

Україна підготувала три санкційні пакети і перший вже застосований. Він стосується капітанів російського "тіньового" флоту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні провів нараду щодо нашої санкційної політики. Підготовлені три санкційні пакети. І перший пакет вже сьогодні застосований - санкції проти капітанів російського "тіньового флоту", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що Україна буде синхронізувати всі ці пакети з країнами-партнерами так, щоб тиск працював в більшості юрисдикцій.

Зазначимо, що указ глави держави про санкції вже з'явився на сайті президента. Обмеження запроваджено проти 94 осіб. У списку громадяни Росії, водії, Грузії, Бангладеш та Китаю.

Крім того, під санкції потрапили низка компаній, а саме:

  • ТОВ "Арго Танкер Груп";
  • ТОВ "Газпромнєфть Шиппінг";
  • ТОВ "СКФ ЕКО";
  • ТОВ "СКФ Прирозломне";
  • ТОВ "СКФ ТМ".

Крім того, Влад Власюк, який є уповноваженим по санкціях, дав коментар журналістам щодо санкційного пакету.

Він підтвердив, що пакет "Капітани тіньового флоту" передбачає санкції проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі, а також п'яти компаній - операторів цього флоту.

"Наприклад, громадянин М’янми Со Хлаїн Він - капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), що здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною та закриють їм доступ до цивілізованого світу", - наголосив Власюк.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, що на цьому тижні Зеленський ввів санкції проти "тіньового" флоту РФ, підписавши закон, який раніше ухвалила Верховна Рада України.

У документі зазначено, що санкції та арешти російських суден дозволять посилити безпеку України та обмежити можливості Кремля підтримувати військові дії через збагачення на "тіньових" перевезеннях.

До речі, днями глава МВС України Андрій Сибіга анонсував, що у наступні тижні має відбуватися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити таким чином вартість війни для країни-агресора.

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