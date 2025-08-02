Поліція затримала п’ятьох чоловіків після нічного "штурму" ТЦК у Вінниці

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спроби захоплення вінницького ТЦК в ніч з 1 на 2 серпня. П’ятьох учасників затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Вінницької області.

"За фактом спроби захоплення державної установи поліція відкрила кримінальне провадження", - пояснили правоохоронці.

Вночі з 1 на 2 серпня близько 80 людей, в тому числі й представники громадської організації, прибули до ТЦК з вимогою відпустити чоловіка, котрого доставили військовослужбовці як особу, яка розшукується за ухилення від військової служби.

Частина присутніх пошкодила ворота та проникли на територію установи. Аби відтіснити людей та припинити подальше порушення громадського порядку правоохоронці застосували спеціальні засоби.

Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 341, а саме захоплення державних або громадських будівель.

Пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років, причетних до злочину, затримано в процесуальному порядку.

Поліція закликала громадян дотримуватися чинного законодавства та не перешкоджати правоохоронним органам у виконанні ними своїх службових обов’язків.